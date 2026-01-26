Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации в течение года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступило в силу с начала 2026 г., сообщает Politeka.

Изменения охватывают водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов, утвержденные Каневским городским советом и его исполнительным комитетом.

Централизованная подача воды теперь стоит 55,74 гривны за кубометр, канализационные услуги – 38,28. Стоимость вывоза мусора выросла примерно на 17%. Жители многоэтажек с контейнерной системой будут платить 48,14 грн на человека ежемесячно, а частный сектор – 48,14 грн за контейнер и 40,02 без него.

Перевозка одного кубометра смешанных отходов обойдется в 127,49 грн для населения, 138,74 – для бюджетных учреждений и 182,48 – для других организаций. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Балан пояснил, что повышение тарифов связано с ростом минимальной зарплаты, стоимости электроэнергии, горючего и материалов, а также налоговой нагрузкой.

Часть расходов компенсируется субсидиями и льготами для социально уязвимых категорий. Это позволяет обеспечить своевременную оплату труда персонала, надлежащее содержание инфраструктуры и стабильную работу коммунальных служб.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации в течение года. Жителям советуют планировать ежемесячные расходы заранее и оплачивать счета вовремя во избежание долгов и гарантировать стабильное обслуживание.

Своевременное отслеживание изменений и контроль платежей помогают поддерживать комфорт и бесперебойную работу коммунальных систем.

