В январе в Чорткове введена новая система оплаты за проезд в Тернопольской области, что позволяет жителям быстро и прозрачно рассчитываться за поездки в городском транспорте, сообщает Politeka.

Инициатива реализована при поддержке киевского ООО «Easy Soft» , установившего автоматизированную платформу для безналичных платежей и контроля пассажиропотока.

Оплатить проезд можно банковской картой с функцией бесконтактного расчета или льготной «Картой чортковянина» . Достаточно приложить ее к валидатору на несколько секунд для успешного списания средств.

Во всех автобусах уже установлено новое оборудование, а некоторые единицы оснащены двумя валидаторами — у передней и задней двери салона.

В скором времени планируется запуск электронного билета с возможностью пополнения через терминалы EasyPay . Старые «Карточки чортковянина» остаются действительными, а новые будут издавать при оформлении или в случае потери.

Постепенно система будет расширена на маршруты сел Чортковской общины. Там, где используется наличные деньги, после установки валидаторов будут принимать только карточки, унифицирующие финансовые операции по всем направлениям.

Внедрение позволяет вести точный учет пассажиров, а кондукторы будут проверять оплату во время движения. Это повышает контроль перевозки и обеспечивает комфорт для жителей.

Местные власти призывают пользователей заранее ознакомиться с правилами, чтобы избежать недоразумений и воспользоваться преимуществами новой системы оплаты за проезд в Тернопольской области. Цифровизация расчетов делает передвижение более удобным и современным.

Последние новости Украины:

