Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области касается услуг по вывозу жидких бытовых отходов, предоставляемых КП «Громада», пишет Politeka.net.

Корректировка стоимости связана с ростом цен на горюче-смазочные материалы, увеличением минимальной заработной платы, а также ростом затрат на обслуживание спецтранспорта и очистку сточных вод на 11,8%.

Проект новых тарифов предусматривает:

для населения — 225 грн/м³,

для других потребителей — 246 грн/м³,

для коммунальных предприятий, учреждений и организаций - 240 грн/м³.

КП «Громада» отмечает, что установка новых цен необходима для обеспечения стабильного функционирования предприятия и надлежащего обслуживания клиентов. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области позволит возместить возросшие расходы на техническое обслуживание транспорта и материалы для очистки воды.

Замечания и предложения к проекту принимаются в течение 7 рабочих дней со дня обнародования, включая 17 марта 2026 года. Отправить их можно по электронной почте по kpgromada@ukr.net или по адресу: Киевская обл., Фастовский район, с. Тарасовка, ул. Школьная, 1, кв. 49. Для справок работает телефон 097-959-01-66.

Кроме того, жителям советуют заблаговременно планировать оплату услуг во избежание накопления задолженности. Также полезно ознакомиться с графиком вывоза жидких отходов в своем населенном пункте и проверять, изменились ли условия предоставления услуг. В случае вопросов или уточнений всегда можно обращаться в КП «Громада» по телефону или по электронной почте.

