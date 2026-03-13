Доплаты пенсионерам в Кировоградской области помогают поддержать финансовую стабильность и обеспечить доступ к необходимой социальной помощи для старших граждан.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области в 2026 году начисляются автоматически для граждан, достигших определенного возраста или имеющих статус ветерана войны, сообщает Politeka.

О таких выплатах идет речь в законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Они предусматривают ежемесячные прибавки для разных категорий пенсионеров и участников боевых действий.

Участники боевых действий могут получить дополнительно 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Кроме того, предусмотрена фиксированная денежная помощь в размере 40 гривен.

Если общий размер пенсии со всеми надбавками не достигает установленного минимума, государство выплачивает ежемесячное адресное пособие до достижения необходимого уровня.

Для пенсионеров определенного возраста предусмотрены отдельные доплаты в Кировоградской области. Так, граждане от 70 до 74 лет получают 300 гривен в месяц, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а те, кто достиг 80 лет и больше – 570 гривен.

Выплаты начисляются автоматически без дополнительных обращений в Пенсионный фонд Украины, но только тем, у кого общая пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

Особое внимание в 2026 году уделяют гражданам старше 80 лет, проживающим самостоятельно и нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Они могут получить ежемесячную надбавку около 1038 гривен.

Для получения такой поддержки необходимо иметь медицинское заключение, подтверждающее потребность в уходе, и подать заявление в органы Пенсионного фонда.

Доплаты пенсионерам в Кировоградской области помогают поддержать финансовую стабильность и обеспечить доступ к необходимой социальной помощи для старших граждан.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: чего ожидать от ситуации в ближайшее время.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: куда следует обратиться за получением.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: стало известно об условиях получения.