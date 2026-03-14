Завершение отопительного сезона Кировоградской области в 2026 году не будет привязываться к конкретной календарной дате, сообщает Politeka.net.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил, что у государства есть достаточные запасы топлива, чтобы система теплоснабжения работала столько, сколько будет необходимо. Если погодные условия потребуют, подачу тепла могут продлить даже до середины апреля.

«У нас есть ресурсы, чтобы завершать отопительный сезон не по календарю, а в соответствии с температурным режимом. При необходимости система может работать и до 15 числа» , — подчеркнул чиновник.

Специалисты отрасли энергетики напоминают, что более 96% жилых домов оборудованы тепловыми счетчиками. Это позволяет жильцам самостоятельно регулировать подачу тепла и экономить на отоплении.

Если температура на улице поднимается выше +6...+8 °C, жители области могут временно перекрыть задвижку на вводе в дом днем, а вечером открыть ее снова. Такой режим помогает поддерживать комфортную температуру ночью и уменьшает расход энергии. Специалисты отмечают: арматура должна быть либо полностью открытой, либо закрытой — частичное перекрытие не допускается.

Из-за потепления днем, когда температура в городах достигает +15 ° C, теплоснабжающие предприятия уже начали корректировать работу котельных. Это помогает избежать перегрева квартир и эффективно использовать ресурсы.

В Кропивницком и других городах области днем ​​параметры теплоносителя снижают или временно прекращают подачу, а вечером и ночью, когда температура снижается, система снова активируется, чтобы обеспечить комфорт в жилых помещениях.

Также власти подчеркивают, что постепенное завершение отопительного сезона Кировоградской области позволяет жителям планировать расходы и поддерживать оптимальную температуру в домах до окончательного отключения тепла.

