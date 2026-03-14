Жителей призывают учитывать временное подорожание проезда в Ивано-Франковской области при планировании ежедневных поездок в общественном транспорте

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области временно вступает в силу с 16 марта и продлится до 15 апреля 2026 года, пишет Politeka.net.

Последний раз тариф пересматривали в 2024 году, сообщил заместитель городского головы Михаил Смушак на Facebook-странице.

Причиной изменений стали повышение цен на горюче-смазочные материалы и электроэнергию. По словам Смушка, решение приняли, чтобы коммунальные и частные маршруты города оставались активными и не останавливались из-за высоких затрат на эксплуатацию транспорта.

Согласно новым тарифам в коммунальном транспорте:

картой «Галка» — 15 грн,

студенческой «Галка» - 10 грн,

банковской картой или бесконтактно - 18 грн,

наличными у водителя - 20 грн.

Для частных перевозчиков установлен тариф 20 грн. за поездку. Льготы сохраняются: учащиеся пользуются коммунальными автобусами и троллейбусами бесплатно, а пересадка в течение 30 минут остается без дополнительной оплаты при оплате картой.

Михаил Смушак отметил, что дальнейшее повышение стоимости проезда будет зависеть от рынка горючего и энергоносителей.

«Ситуация с ценами на топливо и электроэнергию меняется каждый день, поэтому мы отслеживаем рынок и будем корректировать тарифы только при необходимости» , – подчеркнул он.

Жителям советуют заблаговременно планировать поездки и пользоваться картами «Галка», чтобы экономнее оплачивать передвижение по городу. Также следует следить за объявлениями перевозчиков о возможных изменениях маршрутов и расписаний.

Источник

Последние новости Украины:

