Дефицит продуктов в Кировоградской области может ухудшиться из-за сложной зимней ситуации на полях, сообщают аграрные эксперты, пишет Politeka.net.

Эта зима оказалась одной из самых трудных за последние 30 лет для озимых культур. Аномальные морозы, глубокий снежный покров и критические температуры под корнями растений создали серьезные риски урожая.

По словам начальника Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Пострига, температура в узле кущения озимых падала до -10 °C и держалась несколько суток. Особенно уязвимыми были ячмень, пшеница и рапс.

После оттепели специалисты отобрали пробы с полей. Результаты оказались лучше, чем ожидали: гибель растений не зафиксирована, однако часть площадей поражена грибковыми болезнями. Наибольший риск остается там, где снега было мало или практически отсутствовал — до 20% площадей могли пострадать.

Парадоксально, что толстый снежный покров, защитивший растения от мороза, усложняет весенние работы. Влажность почвы в этом году рекордная: на метр глубины запасено 160–190 мм воды, что по сравнению с рекордными показателями 2009, 2013 и 2024 годов. Слишком большая влага может осложнить обработку почвы и своевременное начало посевной.

Также стоит заметить, что аграрные специалисты советуют применять шлейфовые бороны, чтобы равномерно распределить воду и быстрее подготовить поля к весенним работам. Задержка может привести к потере влаги и уменьшению урожая, что в свою очередь чревато дефицитом продуктов в Кировоградской области весной и летом.

