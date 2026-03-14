Доплаты для пенсионеров в Одесской области в 2026 году предусматривают дополнительные выплаты.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области рассчитываются на основе сверхурочного трудового стажа и действующего прожиточного минимума, сообщает Politeka.

По информации Пенсионного фонда Украины, прибавка начала начисляться с 1 января 2026 года. Пожилые граждане получают 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх установленной нормы.

В условиях прожиточного минимума 2595 грн сумма доплаты составляет 25,95 грн за год. Автоматический перерасчет распространяется на женщин со стажем более 30 лет и мужчин с более 35 лет работы.

Если пенсионер продолжает трудовую деятельность, перерасчет происходит после ухода на пенсию или при изменении прожиточного минимума. Ветераны труда также имеют право на социальные льготы.

Статус ветерана труда предоставляют женщинам со стажем от 35 лет и мужчинам от 40 лет, достигшим пенсионного возраста и получающим соответствующую пенсию.

Среди льгот – освобождение от земельного налога, бесплатное протезирование зубов, приоритетное санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пределах региона. Также ветераны могут воспользоваться первоочередным ремонтом жилья, обеспечением жестким топливом и дополнительным неоплачиваемым отпуском.

В практическом измерении минимальная надбавка за пять лет сверхурочного стажа в 2026 году составляет не менее 129,75 грн.

Специалисты Пенсионного фонда советуют обращаться в органы социальной защиты для оформления статуса ветерана труда и всех необходимых документов. Также начисление доплаты для пенсионеров в Одесской области производится автоматически после проверки информации о стаже и пенсионных данных.

Последние новости Украины:

