Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области продолжит предоставляться в марте для части переселенцев, сообщает Politeka.net.

По информации Национальной социальной сервисной службы, новые внутриперемещенные лица могут получать финансовую поддержку в течение первых шести месяцев после оформления статуса. Ежемесячные суммы составляют 3000 гривен на ребенка, 3000 гривен на человека с инвалидностью и 2000 гривен на взрослого переселенца.

Для получения помощи нужно иметь справку ВПЛ и подать соответствующее заявление. Сделать это можно через мобильное приложение «Дія», в Центре предоставления административных услуг или в сервисном отделении Пенсионного фонда.

В первые шесть месяцев трудоустроенные переселенцы имеют право на дополнительные выплаты: 2 000 гривен для официально работающих и 3 000 гривен для лиц с инвалидностью. Такая поддержка помогает компенсировать расходы по проживанию и быстрее адаптироваться на новом месте.

После завершения начального периода финансовая помощь сохраняется по социально уязвимым категориям: пенсионеры, дети-сироты, люди с инвалидностью и другие граждане, нуждающиеся в поддержке. Выплаты также могут продолжаться для семей, где средний доход на одного члена не превышает 9444 гривны.

Оформить или восстановить помощь переселенцы могут удобным способом: через приложение «Дія», в ближайшем ЦНАПе или непосредственно в отделении Пенсионного фонда.

Подробности о порядке получения денежной помощи для ВПЛ в Кировоградской области доступны на официальных порталах. Независимо от района временного проживания каждый переселенец может обращаться за поддержкой.

