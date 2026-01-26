Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на безперебійну роботу систем водопостачання та каналізації протягом року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни охоплюють водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів, затверджені Канівською міською радою та її виконавчим комітетом.

Централізована подача води тепер коштує 55,74 гривень за кубометр, каналізаційні послуги – 38,28. Вартість вивезення сміття зросла приблизно на 17%. Мешканці багатоповерхівок із контейнерною системою платитимуть 48,14 грн на особу щомісяця, а приватний сектор – 48,14 грн за контейнер і 40,02 без нього.

Перевезення одного кубометра змішаних відходів обійдеться у 127,49 грн для населення, 138,74 – для бюджетних установ і 182,48 – для інших організацій. Начальник відділу житлово-комунального господарства Дмитро Балан пояснив, що підвищення тарифів пов’язане зі зростанням мінімальної зарплати, вартості електроенергії, пального та матеріалів, а також податковим навантаженням.

Частину витрат компенсують субсидії та пільги для соціально вразливих категорій. Це дозволяє забезпечити своєчасну оплату праці персоналу, належне утримання інфраструктури та стабільну роботу комунальних служб.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на безперебійну роботу систем водопостачання та каналізації протягом року. Мешканцям радять планувати щомісячні витрати заздалегідь та оплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути боргів і гарантувати стабільне обслуговування.

Своєчасне відстеження змін і контроль за платежами допомагають підтримувати комфорт та безперебійну роботу комунальних систем.

