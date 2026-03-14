Текущие погодные условия оказывают прямое влияние на перспективы урожая и угрожают дефицитом продуктов в Черкасской области, если весенние работы затянутся.

Дефицит продуктов в Черкасской области может обостриться из-за рекордной зимы для озимых культур.



Эта зима стала одной из самых сложных за последние 30 лет. Аномальные морозы, глубокий снежный покров и критические температуры под корнями растений создали серьезные риски урожая пшеницы, ячменя и рапса.

Начальник Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, что температура в узле кущения озимых падала до -10 °C и держалась несколько суток. Именно здесь самая высокая вероятность повреждения растений.

После оттепели специалисты взяли пробы с тестовых полей. Гибель озимых не зафиксирована, однако на части площадей появились признаки грибковых заболеваний. Наибольший риск остался там, где снежного покрова было меньше 5 см — около 1–20% площадей.

Парадоксальность зимы состоит в том, что толстый снег защитил растения от мороза, но усложняет весенние полевые работы. Накопленная влага в почве рекордная: на метр глубины зафиксировано 160-190 мм. Это помогает полям, но может помешать своевременной обработке.

Эксперты рекомендуют использовать шлейфовые бороны для распределения воды и подсушивания грунта. Успешная сохранность влаги станет ключевым фактором для урожая, ведь от ее рационального использования зависит обеспечение пищевыми продуктами, а следовательно, и стабильность рынка.

Таким образом, текущие погодные условия оказывают прямое влияние на перспективы урожая и угрожают дефицитом продуктов в Черкасской области, если весенние работы затянутся.

Аграрии и местные власти уже работают над тем, чтобы минимизировать потери и обеспечить стабильные поставки продуктов населению.

