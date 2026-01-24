Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на стабильную работу систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области вступило в силу с января 2026, сообщает Politeka.

Новые расценки затронули централизованное водоснабжение и водоотвод.

Решение принял исполнительный комитет вместе с КП «Коммунальщик» во время заседания 11 декабря 2025 года.

По новым тарифам кубометр воды стоит 30,97 гривны, канализационная услуга – 20,99. С учетом НДС ежемесячный платеж на одного человека составляет 280,58 гривны, что на 21% превышает предыдущий уровень.

Руководитель предприятия Андрей Клепач отметил, что корректировка ставок необходима для приведения финансовых расчетов в соответствие с экономически обоснованными показателями. Основными факторами роста являются удорожание электроэнергии, техническое обслуживание сетей и закупка материалов.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на стабильную работу систем и бесперебойную подачу ресурсов обществу.

Местная администрация советует жителям заранее ознакомиться с новыми платежками и обращаться на предприятие для разъяснений. Своевременная оплата поможет избежать задолженности и гарантирует бесперебойную работу сетей в течение года.

Регулярный контроль счетов и планирование расходов обеспечивает стабильный доступ к водоснабжению и канализации для всех жителей.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

