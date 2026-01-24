Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на стабільну роботу систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області набрало чинності з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові розцінки торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення.

Рішення ухвалив виконавчий комітет разом із КП «Комунальник» під час засідання 11 грудня 2025 року.

За новими тарифами кубометр води коштує 30,97 гривні, каналізаційна послуга — 20,99. З урахуванням ПДВ щомісячний платіж на одну особу становить 280,58 гривні, що на 21% перевищує попередній рівень.

Керівник підприємства Андрій Клепач зазначив, що коригування ставок необхідне для приведення фінансових розрахунків у відповідність до економічно обґрунтованих показників. Основні чинники зростання — подорожчання електроенергії, технічне обслуговування мереж та закупівля матеріалів.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на стабільну роботу систем і безперебійну подачу ресурсів для громади.

Місцева адміністрація радить мешканцям заздалегідь ознайомитися з новими платіжками та звертатися до підприємства для роз’яснень. Своєчасна оплата допомагає уникнути заборгованості та гарантує безперебійну роботу мереж протягом року.

Регулярний контроль рахунків і планування витрат забезпечує стабільний доступ до водопостачання й каналізації для всіх жителів громади.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

