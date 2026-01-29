Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации в течение года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступило в силу с начала 2026 г., сообщает Politeka.

Решение было принято Каневским городским советом и исполнительным комитетом после пересмотра экономических расчетов и актуализации расходов предприятий.

Обновленные тарифы относятся к водоснабжению, водоотводу и обращению с бытовыми отходами. Централизованная подача воды стоит 55,74 грн. за кубометр, пользование канализацией — 38,28 грн. Оплата за вывоз мусора выросла примерно на 17%.

Для многоквартирных домов с контейнерной системой установлен ежемесячный платеж 48,14 грн с человека. В частном секторе сумма составляет 48,14 грн. за контейнер или 40,02 грн. без него. Перевозка смешанных отходов оценивается в 127,49 грн за кубометр для населения, 138,74 – для бюджетных учреждений, 182,48 – для других организаций.

Руководитель профильного отдела жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Балан объяснил, что пересмотр тарифов связан с увеличением минимальной зарплаты, удорожанием электроэнергии, горючего, материалов и ростом налоговой нагрузки. Предыдущие расчеты уже не отражали реальных затрат предприятий.

Часть финансовой нагрузки компенсируют субсидии и льготы социально уязвимым категориям. Это позволяет своевременно выплачивать зарплаты персоналу, поддерживать инженерные сети и обеспечивать стабильное функционирование городских служб.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации в течение года. Жителям советуют планировать ежемесячные расходы, внимательно следить за обновлениями и своевременно осуществлять платежи во избежание задолженности и сохранить качество обслуживания.

