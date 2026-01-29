Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на безперебійну роботу систем водопостачання та каналізації протягом року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили Канівська міська рада та виконавчий комітет після перегляду економічних розрахунків і актуалізації витрат підприємств.

Оновлені тарифи стосуються водопостачання, водовідведення та поводження з побутовими відходами. Централізована подача води коштує 55,74 грн за кубометр, користування каналізацією — 38,28 грн. Оплата за вивезення сміття зросла приблизно на 17 %.

Для багатоквартирних будинків із контейнерною системою встановлено щомісячний платіж 48,14 грн з особи. У приватному секторі сума складає 48,14 грн за контейнер або 40,02 грн без нього. Перевезення змішаних відходів оцінюється у 127,49 грн за кубометр для населення, 138,74 — для бюджетних установ, 182,48 — для інших організацій.

Керівник профільного відділу житлово-комунального господарства Дмитро Балан пояснив, що перегляд тарифів пов’язаний зі збільшенням мінімальної зарплати, подорожчанням електроенергії, пального, матеріалів та зростанням податкового навантаження. Попередні розрахунки вже не відображали реальні витрати підприємств.

Частину фінансового навантаження компенсують субсидії та пільги для соціально вразливих категорій. Це дозволяє своєчасно виплачувати зарплати персоналу, підтримувати інженерні мережі та забезпечувати стабільне функціонування міських служб.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на безперебійну роботу систем водопостачання та каналізації протягом року. Мешканцям радять планувати щомісячні витрати, уважно стежити за оновленнями та вчасно здійснювати платежі, щоб уникнути заборгованості та зберегти якість обслуговування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.