Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе доступны благодаря возобновлению работы проекта «Еда Жизнь», сообщает Politeka.
Как отмечается в сообщении на официальном Фейсбуке-странице благотворительного фонда "Гостиная Хата", раздача горячих блюд и теплых напитков стартовала 5 января.
Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе в этом формате проходят ежедневно в 12:30 по адресу Водопроводная 13. Помощь направлена на внутренне перемещенных лиц и всех людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в поддержке.
Инициаторы призывают одесситов распространять информацию среди тех, кому она может быть полезна, отмечая готовность команды быть рядом и помогать.
Такой формат поддержки остается важным для многих семей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и адаптироваться к новой жизни в нашем городе.
Отдельно в БФ "Гостиная хата" напомнили о действующих правилах выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе в виде продовольственных наборов.
Согласно обновлению, центр может предоставлять ограниченное количество пособий ежедневно, а именно 50 наборов. Приоритет в получении имеют новоприбывшие переселенцы, для которых помощь предоставляется раз в месяц в течение первых трех месяцев со дня регистрации справки.
Также определены категории людей, которые могут получать продовольственную помощь раз в два месяца, с учетом социального и семейного положения.
В контексте этого обновления продовольствие остается доступным и для переселенцев из Херсона, которые могут получать наборы раз в два месяца либо в центре БФ "Гостиная хата", либо в Центре от херсонской общины "Свободные Вместе".
