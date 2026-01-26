Гуманитарная помощь пенсионерам в Одессе обеспечивает не только питание, но и социальную поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновляется с начала января 2026, сообщает Politeka.

Волонтерский центр «Гостиная хата» объявил о старте нового сезона проекта «Еда Жизнь», который обеспечивает бесплатное питание для нуждающихся в поддержке людей.

Раздача горячей пищи и теплых напитков будет проходить ежедневно в 12:30. Программа ориентирована на внутренне перемещенных лиц, переселенцев и пожилых людей, нуждающихся в помощи.

Адрес пункта выдачи: Водопроводная, 13. Организаторы призывают жителей и волонтеров сообщать об инициативе тех, кому она может пригодиться.

По словам координаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе обеспечивает не только питание, но и социальную поддержку и внимание, что особенно важно для пожилых людей в сложный период.

Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров. Это помогает пенсионерам поддерживать здоровье и оставаться социально активными.

Кроме того, в городе сообщалось о возможности получить еще один вариант поддержки. Программа направлена ​​на поддержку пожилых жителей города, оказавшихся в сложных бытовых условиях из-за экономических трудностей. Основной акцент сделан на обеспечении питанием и базовой социальной опеке.

За время реализации инициативы организовано 483 адресных горячих обеда. Свертки доставляют непосредственно домой одиноким людям, пенсионерам и семьям с детьми, что позволяет уменьшить нагрузку и избежать скоплений. Ежедневно поддержку получают более 70 человек.

