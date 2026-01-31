Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі залишаються одним із ключових напрямів підтримки на тлі складної гуманітарної ситуації.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі доступні завдяки відновленню роботи проєкту «Їжа Життя», повідомляє Politeka.

Як зазначається у дописі на офіційній Фейсбук-сторінці благодійного фонду "Гостинна Хата", роздача гарячих страв та теплих напоїв стартувала 5 січня.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі у цьому форматі відбувається щодня о 12:30 за адресою Водопровідна 13. Допомога спрямована на внутрішньо переміщених осіб та всіх людей, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують підтримки.

Ініціатори закликають одеситів поширювати інформацію серед тих, кому вона може бути корисною, наголошуючи на готовності команди бути поруч і допомагати.

Такий формат підтримки залишається важливим для багатьох родин, які через війну були змушені покинути свої домівки та адаптуватися до нового життя в нашому місті.

Окремо у БФ "Гостинна хата" нагадали про чинні правила видачі безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі у вигляді продовольчих наборів.

Згідно з оновленням, центр може надавати обмежену кількість допомоги щодня, а саме 50 наборів. Пріоритет у отриманні мають новоприбулі переселенці, для яких допомога надається раз на місяць протягом перших трьох місяців від дати реєстрації довідки.

Також визначені категорії людей, які можуть отримувати продовольчу допомогу один раз на два місяці, з урахуванням соціального та сімейного стану.

У контексті цього оновлення, продовольство залишається доступними і для переселенців з Херсону, які можуть отримувати набори раз на два місяці або у центрі БФ "Гостинна хата", або в Центрі від херсонської громади "Вільні Разом".

