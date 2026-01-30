Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу с 1 января 2026 года и затронуло тарифы на воду и водоотвод в местных общинах, сообщает Politeka.

В Ставищенском территориальном сообществе поселковый совет утвердил новые ставки с учетом затрат на электроэнергию, обслуживание оборудования и зарплаты персонала. Это решение направлено на обеспечение стабильной работы водопроводных и канализационных сетей в течение года.

Теперь для потребителей установлены следующие тарифы: подача воды – 30,54 грн за кубометр без НДС и 36,65 грн с налогом; отвод стоков - 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с НДС. Обо всех изменениях коммунальное предприятие информирует через официальные каналы и публичные объявления.

Контроль за исполнением решения возложен на заместителя поселкового головы. Местное ЖКУ отмечает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает реальным затратам и гарантирует надежную работу водопроводов и канализационных систем.

Власти советуют жителям планировать семейный бюджет, следить за обновлениями и оплачивать счета вовремя. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и государственная поддержка, смягчающая финансовую нагрузку.

Эксперты добавляют, что своевременное планирование расходов помогает избежать долгов и обеспечивает бесперебойную работу коммунальных услуг в течение года.

Несмотря на это, в области есть хорошие новости. В частности, у жителей есть возможность получить бесплатное жилье.

Доступные варианты позволяют обеспечить безопасность и базовые условия для жизни, особенно для тех, кто вынужден был покинуть родные дома из-за боевых действий.

