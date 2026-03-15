В Запорожье через проведение плановых и профилактических работ будут действовать графики отключения света в Запорожье на неделю с 16 по 22 марта.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 16 по 22 марта будут действовать из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».

В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света, которые будут действовать в течение недели с 16 по 22 марта.

16.03.2026 года будут выключать электричество с 9 до 17 часов. Ограничения касаются следующих улиц:

бул. Шевченка: 28, 28А, 30, 34-40

Авраменка: 10, 12, 12б, 12в, 14, 16 (п.1-4), 16 (п.5-8), 18 (п.4-7), 18 (п.8,9), 19, 19а, 21

Банкивська (Сметанина): 17

Вышнева: 44, 46-50, 65-77, 23, 25-47, 49, 24-30, 32, 32-34, 34, 36-40, 51-63

Водограйна (Гаврылова): 1 (9 пов), 3 блокА, 3 блокБ, 5 (п.1,2) (9 пов), 5 (п.3-6)

Воронина: 1б

Вузивська: 19-21, 18-22, 26, 21, 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 1А, 5-11, 8, 8А, 8Б, 12

Героив Крут (12 Квитня): 14-20, 33-41

Героив Национальнои гвардии Украины (40 риччя Перемогы): 37 (9 пов), 39 (9-этаж), 41,43 (9 пов), 47,49 (9 пов)

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 111-113А, 114, 122, 92-126, 117-123, 91-109

Громадянська: 1-17, 2-20

Груднева: 2-24, 1-29

17.03.2026 года электричества не будет в части города с 9:30 до 17 часов. В частности, обесточат дома, расположенные на улицах:

Велычара (Сергия Тюленина): 39-61

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 37-49, 34-48

Сарматська (Кронштадська): 1- 7, 11-15, 2-10

пров. Корабельный: 1-3, 2-6

18.03.2026 года с 9 до 17 часов будут продолжаться отключения. Они охватят дома, расположенные по следующим адресам:

Банкивська (Сметанина): 17

Володымыра Украинця (Новокузнецька): 10 (9 пов) п.1,2, 10 (9 пов) п.3,4, 10 (9 пов) п.5-7, 12, 12 п.1,2, 12 п.3,4, 12а, 6

Гончара: 54-62

Громадянська: 1-17, 2-20, 19-23, 20а, 22, 22а

Долынна: 2-6, 10-22, 26-30, 21, 25-35, 41, 9, 11, 11а

Євпаторийська: 1, 2

Зеленояривська: 1-21, 23, 2-24, 26

Зразкова: 123-139, 138-152

Ивана Мазепы: 1, 2

Игора Сикорського: 315, 466а, 468, 468 (п.1,2), 468 (п.3,4), 470 (п.1,2), 470 (п.3,4), 470 (п.5,6)

Козацькых Гетьманив: 2

Лысычанська (Гончарова): 11, 19-47, 2, 20, 22-60

Миішо Хаджийського (Степана Разина): 1-7, 2-16

Павла Глазового (Глазунова): 2, 4, 6

Павлокичкаська: 16А.

