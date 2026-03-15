По информации «Черниговоблэнерго», плановые отключения света в Чернигове на неделю с 16 по 22 марта охватят отдельные районы и улицы города. Жители призывают заранее ознакомиться с графиками и учесть возможные перебои в электроснабжении при планировании повседневных дел.

16.03.2026 года с 9 до 17 часов пропадет свет в Чернигове. Ограничения будут задействованы в домах по адресам:

Кырыла Розумовського — 14, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 39а, 39б, 41а, 41б, 41в, 47а, 49а, 53а, 59а, 59б, 61а, 61б, 61в, 61г, 63а, 65а, 65б, 77б, 81а, 83а, 89а

Кочергы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 4а

Левка Лукяненка — 53, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 18а, 65а

Лисова — 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 14б, 25а

17.03.2026 года с 9 до 17 часов будут выключать электричество из-за профилактических работ. Ограничения охватят следующие улицы:

Мачеретивська — 20

просп. Мыру — 75, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 96а

Мыхайла Грушевського — 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 116, 118, 120, 120а, 122, 122а, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 88а, 90д, 98а

Набережна — 2, 31, 33

18.03.2026 года с 9 до 17 часов будут введены обесточения. Они касаются таких домов:

Билоуська — 2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Вышнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 7а

Гарамив — 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а

Ґельсинськои спилкы — 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 34а, 38а, 44а, 47б

Дачне товарыство «Лелека» — 15, 16, 17, 21, 26, 27

Дмытра Бортнянського — 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20б, 26а

пров. Забаривськый — 1, 3, 4

19.03.2026 года с 9 до 17 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Они будут использованы на следующих улицах:

Вышнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 7а

Гарамив — 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а

Ґельсинськои спилкы — 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 34а, 38а, 44а, 47б.

