Жители Сумской области могут потерять пенсию, если важная информация не будет предоставлена ​​в ПФУ до 1 апреля.

Часть жителей Сумской области может столкнуться с риском прекращения пенсионных выплат после 1 апреля, если не выполнит требование ПФУ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

В частности, внутренне перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 г. подать в Пенсионный фонд подтверждение о том, что они не получают пенсий от российской федерации. В случае отсутствия такого уведомления выплату украинской пенсии могут временно приостановить.

В ПФУ объясняют, что граждане, прошедшие физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подали заявление о неполучении выплат из России, пока будут продолжать получать средства. Однако эти выплаты будут иметь ограниченный срок — не дольше 1 апреля 2026 года. После этой даты возможна потеря пенсии для жителей Сумской области, если необходимая информация так и не будет подана.

Прежде всего, новое требование касается граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. По словам представителей ПФУ, такая проверка была введена для того, чтобы избежать двойного получения социальных выплат и обеспечить прозрачность пенсионной системы.

Подтверждение можно несколькими способами: через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ, во время видеоидентификации с представителем учреждения или отправив письменное заявление по почте в соответствующий территориальный орган.

Кроме того, необходимую информацию можно указать при оформлении, возобновлении или продлении пенсии. К заявлению обязательно следует добавить документальное подтверждение того, что лицо находится в живых.

В фонде подчеркивают, что прохождение этой процедуры является обязательным условием для дальнейшего получения средств.

