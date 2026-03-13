Часть жителей Сумской области может столкнуться с риском прекращения пенсионных выплат после 1 апреля, если не выполнит требование ПФУ, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте ПФУ.
В частности, внутренне перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 г. подать в Пенсионный фонд подтверждение о том, что они не получают пенсий от российской федерации. В случае отсутствия такого уведомления выплату украинской пенсии могут временно приостановить.
В ПФУ объясняют, что граждане, прошедшие физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подали заявление о неполучении выплат из России, пока будут продолжать получать средства. Однако эти выплаты будут иметь ограниченный срок — не дольше 1 апреля 2026 года. После этой даты возможна потеря пенсии для жителей Сумской области, если необходимая информация так и не будет подана.
Прежде всего, новое требование касается граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. По словам представителей ПФУ, такая проверка была введена для того, чтобы избежать двойного получения социальных выплат и обеспечить прозрачность пенсионной системы.
Подтверждение можно несколькими способами: через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ, во время видеоидентификации с представителем учреждения или отправив письменное заявление по почте в соответствующий территориальный орган.
Кроме того, необходимую информацию можно указать при оформлении, возобновлении или продлении пенсии. К заявлению обязательно следует добавить документальное подтверждение того, что лицо находится в живых.
В фонде подчеркивают, что прохождение этой процедуры является обязательным условием для дальнейшего получения средств.
