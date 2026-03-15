Работа для пенсионеров в Полтавской области предлагает несколько интересных вариантов трудоустройства, подходящих для активных людей постарше.

Работа для пенсионеров в Полтавской области включает в себя различные сферы – от технических специальностей до продаж и обслуживания торгового оборудования, сообщает Politeka.

Мы проанализировали объявления о работе пенсионеров в Полтавской области на сайте work.ua и взяли лучшие предложения. О самой высокооплачиваемой должности – читайте в конце.

Среди предложений – техник по проведению интернет-сетей в компании Астраком, где зарплата колеблется от 17 000 до 25 000 грн. Работников обучают всему необходимому, даже если у них нет опыта.

Основные обязанности включают монтаж и настройку сетевого оборудования, прокладку кабелей и техническую поддержку клиентов. Компания гарантирует гибкий график, современный инструмент, дружеский коллектив.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Полтавской области – менеджер по продажам металлопроката в ООО «Викант» с зарплатой от 25 000 до 35 000 грн.

Сотрудники ведут продажи, оформляют договоры и работают с клиентской базой, используя CRM и 1С.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство, обучение, поддержку руководителя и перспективу карьерного роста к руководителю направления или региона.

Наиболее высокооплачиваемое предложение – техник по ремонту и мерчендайзер с личным автомобилем в Global Tech Service, где зарплата составляет от 30 000 до 50 000 грн.

Сотрудники обслуживают торговое оборудование в розничных точках продаж, выполняют технический сервис, антипылевую обработку, диагностику оборудования и отчетность через смартфон.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.