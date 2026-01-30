Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набуло чинності з 1 січня 2026 року і торкнулося тарифів на воду та водовідведення у місцевих громадах, повідомляє Politeka.

У Ставищенській територіальній громаді селищна рада затвердила нові ставки з урахуванням витрат на електроенергію, обслуговування обладнання та зарплати персоналу. Це рішення спрямоване на забезпечення стабільної роботи водопровідних і каналізаційних мереж протягом року.

Тепер для споживачів встановлено такі тарифи: подача води — 30,54 грн за кубометр без ПДВ і 36,65 грн із податком; відведення стоків — 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із ПДВ. Про всі зміни комунальне підприємство інформує через офіційні канали та публічні оголошення.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови. Місцеве ЖКП наголошує, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам і гарантує надійну роботу водогонів і каналізаційних систем.

Влада радить жителям планувати сімейний бюджет, слідкувати за оновленнями та оплачувати рахунки вчасно. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та державна підтримка, що пом’якшують фінансове навантаження.

Експерти додають, що своєчасне планування витрат допомагає уникнути боргів і забезпечує безперебійну роботу комунальних послуг протягом року.

Незважаючи на це, в області є також хороші новини. Зокрема, жителі мають можливість отримати безкоштовне житло.

Доступні варіанти дозволяють забезпечити безпеку та базові умови для життя, особливо для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через бойові дії.

