Наибольшую опасность представляли не столько низкие температуры воздуха, сколько промерзание почвы, что может вызвать дефицит продуктов во Львовской области.

Дефицит продуктов во Львовской области возможен популярным товаром из-за тяжелой зимы, с которой столкнулась вся территория Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил эксперт Виталий Постригань.

Зима 2026 стала непростым периодом для украинских аграриев. Сильные морозы, значительные снегопады и резкие перепады температур поставили под угрозу озимые культуры, прежде всего, пшеницу — основу производства хлеба.

Наибольшую опасность представляли не столько низкие температуры воздуха, сколько промерзание почвы. Когда на уровне корневой системы температура снижалась до -10 °C и держалась в течение двух суток, растения могли получить серьезные повреждения или погибнуть.

После потепления специалисты обследовали поля. Предыдущие выводы оказались относительно положительными: масштабное вымерзание не зафиксировано, и в большинстве регионов озимая пшеница успешно перезимовала. В то же время в местностях с недостаточным снежным покровом часть посевов могла пострадать. Наиболее чувствительным к морозам стал озимый ячмень.

Снег, зимой защищавший посевы от холода, теперь усложняет ситуацию. Из-за его большого количества техника не может своевременно выйти в поля для подкормки культур. Кроме того, существует риск подтоплений: при быстром таянии вода может скапливаться в низинах и вредить растениям.

В то же время, есть и положительные факторы. Запасы влаги в почве одни из самых высоких за последние 30 лет, что создает хорошие предпосылки для формирования урожая. Если весна будет без резких температурных колебаний, а полевые роботы проведут вовремя, урожай может остаться на удовлетворительном уровне.

Пока что оснований говорить о большом дефиците продуктов во Львовской области нет. Массовой гибели озимых культур не произошло. Однако некоторые риски сохраняются: стремительное потепление, подтопление или другие неблагоприятные погодные условия весной могут повлиять на объемы урожая. А уменьшение производства зерна обычно создает предпосылки для роста цен.

Источник: Телеграф.

