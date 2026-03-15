Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 16 по 22 марта продлятся в части населенных пунктов региона, пишет Politeka.net.

Информацию подтвердили несколько местных общин на официальных страницах Facebook.

В этот период специалисты будут выполнять обслуживание и модернизацию энергетической инфраструктуры. Такие меры направлены на повышение надежности электросетей и уменьшение риска аварийных ситуаций в будущем. Именно поэтому в разных населенных пунктах области будут временно действовать графики отключения света.

Жителям Ивано-Франковской области советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света на неделю с 16 по 22 марта и учесть возможные перебои при планировании ежедневных дел.

В связи с плановыми работами будет отсутствовать электроснабжение ежедневно с 16.03.2026 по 17.03.2026 с 09:00 по 18:00 в населенном пункте Рожнив на улицах Богдана Лепкого, Заболотивська, О.Мыхнюк, Петра Дорошенко.

17 марта 2026 с 09:00 до 18:00 электроэнергии не будет в селе Химчын. Отключение коснется домов, расположенных на улицах: Богдана Лепкого, Косивська, Незалежна, Незалежности, Петра

Сагайдачного.

По информации энергетиков, 18 марта 2026 года с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно отсутствовать в ряде сел. В частности, ограничения будут введены в селе Джуркив на улицах Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М. Черемшыны, Мартовыча, Мельнычука, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Ольгы Кобылянськои, Тараса Шевченка, Тракторна, Украинська и Ю. Гагарина.

Также свет выключат в селе Пыщаче на улицах Довбуша, Козланюка и Украинська, а в селе Пидгайчыкы – на улице Чигры.

Кроме того, 18 марта с 11:00 до 17:00 обесточения запланированы в селе Загайпиль, где электричества не будет на улицах 1-го Травня, Богдана Хмельныцького, Молодижна, Садова, Тараса Шевченка, Украинська, Хрептюкова та Шкильна.

В это же время отключения коснутся и части села Пидгайчыкы — в частности улиц 1-го Травня, Васыля Стефаника, Гора, Горишня, Гостынець, Грыгорашивка, Заводська, Загайпильська, Ивана Франка, Колгоспна, Левада, Левадна, Леси Украинкы, Лисова, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Нова, Озерна, Перемогы, Польова, Помиркы, Сильська, Соборна, Сороханка, Танкистив, Тараса Шевченка, Тыха, Чигры, Шкильна, Я. Выннычука та Ярослава Мудрого.

Также 20 марта 2026 с 08:00 до 20:00 запланированы длительные отключения электроэнергии в селе Пидгайчыкы. Света не будет на улицах Гора, Мыхайла Грушевського, Танкистив та Шкильна.

Последние новости Украины:

