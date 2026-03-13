В 2026 году завершение отопительного сезона в Полтавской области состоится с учетом погодных условий.

Завершение отопительного сезона в Полтавской области регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830, сообщает Politeka.

Документ не устанавливает конкретную дату, а ориентируется на среднесуточную температуру: тепло выключают, если в течение трех суток она стабильно превышает +8°C.

Это позволяет постепенно переводить котельные и теплосети в летний режим без резких перепадов температур в жилых домах и социальных заведениях.

Специалисты советуют, что в завершение отопительного сезона в Полтавской области жители должны проверять состояние батарей и вентиляционных решеток, контролировать температуру в домах, планировать проветривание и поддерживать оптимальную влажность.

Также важно следить за показателями счетчиков и своевременно передавать данные в теплосеть, а при возможности использовать термостаты на радиаторах.

В прошлом году отключение тепла производилось поэтапно: жилые дома и социальные учреждения получали тепло по необходимости, а среднесуточная температура служила ориентиром для завершения сезона.

Благодаря такому подходу жильцы сохраняли комфорт, а коммунальные службы могли экономно распределять энергоресурсы.

В 2026 году завершение отопительного сезона в Полтавской области позволит жителям не только комфортно адаптироваться к более теплой погоде, но и планировать расходы на обогрев жилья.

Такое постепенное отключение тепла снижает риск резких перепадов температур и позволяет избежать проблем с теплосетью, обеспечивая безопасный и комфортный переход на летний режим работы.

