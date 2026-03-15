Через платформу «Допомагай» переселенцы могут найти бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области, сообщает Politeka.
Сервис публикует актуальные объявления о временном и долгосрочном проживании в регионе и за его пределами.
Среди вариантов – комната в двухкомнатной квартире на улице Жуковского в Одессе. Предложение предусматривает сожительство с женщиной 68 лет, которая ищет сожительницу для вечернего общения. Уход не требуется, но компания важна.
Еще одна возможность – трехкомнатная квартира на первом этаже на проспекте Князя Владимира Великого. Там предоставляется отдельное пространство с базовыми удобствами для комфортного пребывания.
Отдельная семья готова принять на постоянное проживание одинокую женщину в возрасте 60-70 лет. Основные требования – отсутствие вредных привычек и желание интегрироваться в семейную жизнь. Авторы объявления подчеркивают, что ищут человека, потерявшего собственное жилье.
В частном секторе по улице Бригадная предлагают отдельную комнату с базовыми условиями. Кандидатка должна быть женщиной до 55 лет без зависимостей и готова помогать пожилым людям в повседневных делах. Финансовой оплаты нет.
Предложения отличаются форматом – от сожительства в квартире до проживания в частном доме. Объявление регулярно обновляется, поэтому переселенцам советуют следить за новинками и своевременно контактировать с владельцами.
Перед заселением следует уточнить все условия, чтобы воспользоваться возможностями бесплатного жилья без недоразумений и излишних рисков.
Платформа «Допомагай» делает поиск жилья для переселенцев более простым и доступным в любое время.
Последние новости Украины:
