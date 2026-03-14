Причиной отключений света в Киевской области на 15 марта плановые профилактические работы на электросетях.

В Киевской области на 15 марта вводятся графики отключения света, которые будут касаться только отдельных населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Информацию о графиках ограничений обнародовали несколько территориальных общин, опираясь на данные «Киевских региональных электросетей».

Причиной отключений света в Киевской области на 15 марта плановые профилактические работы на электросетях. В частности, с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в сетях, «Киевские региональные электросети» будут проводить профилактические работы в пределах Феодосиевского сельского совета.

В селе Кременыще электроснабжения будет отсутствовать с 8:00 до 17:00 по указанным адресам:

Максымова — 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6-Б, 8, 9, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25-А, 26, 26Б, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 45, 49, 51Б;

Якунина - 1, 2, 3, 5.

Также с 8 до 17 часов не будет электричества в селе Круглык по следующим адресам:

7 рокив Жовтня — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 20, 100;

7-го Жовтня — 2А;

Витянська — 1, 2, 3-А, 3Б, 3В, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4А, 4Б/2, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12-А, 14, 15, 15/2, 17, 19, 21, 23

Кардон — 55, 100;

Квиткова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 100;

Квитнева — 2, 9;

Лисна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16;

Лугова — 1, 4, 6, 8, 10;

Максымова — 44;

Озерна — 1, 2, 3

В селе Выщи Верещакы плановые обесточения продлятся с 8:00 до 17:00 и охватят конкретные дома:

Жыдкова — 1, 2, 3А, 4, 6, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 24;

Затышна — 8, 10, 16, 24;

Корольова Сергия — 26;

Круглыцька — 1А, 1Б, 1В, 2, 2-А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39/2, 4, 4/1, 41, 43, 43А, 45, 51, 7, 9;

Лыповый Яр — 24;

Лукяненка Левка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А;

Мальовныча — 3, 8, 9, 13;

Молодижна — 11, 112А, 112Б, 112Г, 114, 114/3, 114-А, 114Б, 120, 122, 138, 14, 17, 1К, 1А, 21, 22, 24, 25, 28, 3, 34, 36, 4, 42, 43, 45, 5, 50, 5150, 5154, 57, 59, 66, 67, 69, 7, 72, 77, 81/2, 81/3, 81/5, 81/6, 81/7, 83, 84, 96;

О.Невського — 3;

Партызанська — 2;

Пашырова — 1, 1Б, 2, 2/3, 2А, 10/2, 8;

Перемогы — 1, 1/1, 2/4, 2/5, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 100, 150, 200;

Промыслова — 1, 1А, 1-А, 1-А/прим.22, 1Б, 1-Б, 1-В, 1Г, 1-Г, 1Д, 1-Д, 1Е, 1-Е, 1Є, 1-Є, 1Ж, 1-Ж, 1Ж,кв.25, 1-Ж/22, 1-Ж/23, 13, 1-3, 1-3, ПР58, 13/59, 13/61, 1-3/прим.57, 1-3/прим.60, 1-3/прим.62, 1К, 1-К, 1К;

Садова — 4-А, 15, 15КВ.1, 17А, 18, 19, 20А, 21, 23, 24, 24А, 27, 28, 30, 32, 35;

Соборности — 0148, 1, 100, 11, 11А, 13А, 15, 19, 21, 23, 23А, 24, 3, 31, 33, 4, 5, 51, 77;

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 12, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23;

Шевченка — 3, 3, 5, 5/1, 8, 9А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24Б, 24В, 24-Д, 24Е, 24Є, 25, 26, 26А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 49А, 5, 51, 53, 55, 57, 61А, 66А;

Ветерынарный — 1, 10Б, 14, 15;

Мыхайливськый — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А;

Молодижный — 1, 1А, 12;

Центральный — 1, 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18;

Шевченка (пров.) — 2, 2/2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15.

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киевской области: о каких именно изменениях объявлено.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто именно имеет право на поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали доступные предложения.