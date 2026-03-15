Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает не только питание.

В начале 2026 года возобновилась гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе, направленная на поддержку пожилых и внутренне перемещенных граждан, сообщает Politeka.

Программу реализует волонтерское пространство «Гостиная хата» в рамках сезона «Їжа Життя». Команда каждый день готовит горячие обеды и напитки. Выдача начинается в 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Организаторы просят информировать тех, кто требует особого внимания, чтобы ресурсы распределялись адресно.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает не только питание. Посетителям предоставляют консультации по социальным услугам, объясняют доступные сервисы и создают возможности для общения, что уменьшает изоляцию и поддерживает эмоциональное состояние.

Отдельное направление предусматривает адресную поддержку для лиц с серьезными финансовыми трудностями. Волонтеры доставляют готовые блюда на дом и обеспечивают базовое сопровождение тем, кто не может самостоятельно добраться до пункта выдачи.

С начала восстановления совершено 483 выезда с горячими обедами. Ежедневно поддержку получают более семидесяти человек, среди которых одинокие жители и семьи с детьми. Такой формат позволяет охватить больше нуждающихся и равномерно распределять запасы.

В центре советуют заранее уточнять график и следить за официальными объявлениями, чтобы планировать посещение. Последующая реализация инициативы зависит от поддержки партнеров и наличия ресурсов.

Каждый желающий может обратиться в волонтерское пространство, чтобы получить необходимую поддержку и обеспечить себя базовым питанием.

