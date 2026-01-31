Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области связано с ростом цен.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Новые расчеты обнародовало коммунальное предприятие « Костопольводоканал ». Изменения относятся к водоснабжению и водоотводу и были утверждены городским советом после анализа экономических показателей работы системы.

Стоимость кубометра воды теперь составляет 38,14 грн, канализационные услуги – 42,10 грн с НДС. Именно эти цифры отображаются в платежках, получаемых жильцами с начала года.

В администрации объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области связано с ростом цен на электроэнергию, расходами на обслуживание сетей, материалами и оплатой труда персонала. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения предприятие дополнительно использует резервные автономные установки на случай отключений.

Представители «Костопольводоканала» отмечают, что незаконные подключения, отсутствие индивидуальных счетчиков и увеличенное потребление создают дополнительную нагрузку на систему и влияют на финансовый баланс.

Для прозрачности тарифы сравнили с соседними общинами, чтобы люди могли оценить изменения и скорректировать личный бюджет.

Также следует отметить, что специалисты советуют планировать оплату заранее, регулярно проверять показатели счетчиков и следить за официальными сообщениями во избежание накопления долгов. Это позволяет поддерживать стабильную работу сетей и качество обслуживания в долгосрочной перспективе.

Своевременная оплата и планирование помогают жителям избегать непредвиденных расходов и сохранять стабильность семейного бюджета.

