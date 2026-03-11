Новая система оплаты за проезд в Киевской области позволяет точно фиксировать льготные поездки и своевременно компенсировать расходы транспортным компаниям.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области предполагает введение автоматизированных валидаторов в общественном транспорте Белой Церкви, сообщает Politeka.

Решение было принято исполком городского совета, утвердив технические требования и этапы перехода на электронный учет платежей.

После запуска пассажиры смогут оплачивать поездки бесконтактно – банковскими картами или через мобильные приложения. Наличные платежи постепенно исчезнут из повседневного использования.

Особое внимание уделено льготным категориям. В общине насчитывается около 50 тысяч человек из 26 групп, которым предоставляют ограниченное количество бесплатных поездок. Перевозчикам будут возмещать расходы из ежемесячных актов, что минимизирует споры во время посадки и делает процесс прозрачным.

Разработчики подчеркивают, что новая система оплаты за проезд в Киевской области позволяет точно фиксировать льготные поездки и своевременно компенсировать расходы транспортным компаниям. Электронный учет поможет контролировать финансовые потоки и оперативно реагировать на запросы жителей.

Параллельно город обновляет автопарк: четыре автобуса поступили в качестве благотворительной помощи и будут работать на тестовом маршруте, бесплатно перевозив льготников и проверяя работу валидаторов в реальных условиях.

Внедрение системы будет проходить поэтапно: сначала тестирование, затем установка оборудования в других направлениях. Пассажирам и перевозчикам предоставят время на адаптацию, чтобы избежать очередей и недоразумений.

В итоге власти ожидают более быстрого расчета, прозрачности операций и повышения качества транспортного обслуживания для всех жителей общины.

