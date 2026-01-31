Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області пов’язане з ростом цін.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набрало чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові розрахунки оприлюднило комунальне підприємство «Костопільводоканал». Зміни стосуються водопостачання та водовідведення і були затверджені міською радою після аналізу економічних показників роботи системи.

Вартість кубометра води тепер становить 38,14 грн, каналізаційні послуги — 42,10 грн із ПДВ. Саме ці цифри відображаються у платіжках, які отримують мешканці з початку року.

У адміністрації пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області пов’язане з ростом цін на електроенергію, витратами на обслуговування мереж, матеріали та оплату праці персоналу. Для забезпечення безперебійного водопостачання підприємство додатково використовує резервні автономні установки на випадок відключень.

Представники «Костопільводоканалу» наголошують, що незаконні підключення, відсутність індивідуальних лічильників та збільшене споживання створюють додаткове навантаження на систему і впливають на фінансовий баланс.

Для прозорості тарифи порівняли із сусідніми громадами, щоб мешканці могли оцінити зміни та скоригувати особистий бюджет.

Також варто зауважити, що фахівці радять планувати оплату заздалегідь, регулярно перевіряти показники лічильників і стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути накопичення боргів. Це дозволяє підтримувати стабільну роботу мереж і якість сервісу у довгостроковій перспективі.

Своєчасна оплата та уважне планування допомагають мешканцям уникати непередбачених витрат і зберігати стабільність сімейного бюджету.

