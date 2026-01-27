Новый график движения поездов во Львовской области действует в определенные даты января и февраля и обеспечивает сообщение с населенными пунктами Волыни и Ровенщины , сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Фейсбук-странице Рокитновского поселкового совета, новый график движения поездов во Львовской области означает назначение дополнительного состава с сообщением Львов – Ракитно-Волынское – Львов.

В сообщении отмечается, что региональный пассажирский состав №850/851 в январе и феврале соединяет Львов с рядом общин Волыни и Ровенщины, что позволяет жителям этих регионов удобнее планировать поездки без пересадок.

Новый график движения поездов во Львовской области означает, что дополнительный рейс ездит в даты: 28, 30 и 31 января, а также 2, 3, 5, 6, 8 и 9 февраля.

Согласно обнародованному расписанию, №850 отправляется из Львова в 07:23 и прибывает в Ракитно-Волынский в 14:17. В обратном направлении экспресс №851 отправляется из Ракитного-Волынского в 15:11 и доезжает во Львов в 22:00.

Такое расписание позволяет пассажирам совершать поездки в течение одного дня, не меняя несколько видов транспорта.

Во время курсирования дополнительный пассажирский состав осуществляет остановки на станциях Томашгород, Клесов, Сарны, Антоновка, Рафаловка, Чарторыйск, Маневичи, Повурск, Ковель, Турийск, Владимир, Иваничи, Сокаль, Шептицкий, Сосновка, Добротвор и Подзамче.

Таким образом, электропоезд охватывает не только областной центр, но и значительное количество меньших населенных пунктов, для которых железнодорожное сообщение имеет особое значение.

В "Укрзализныце" отмечают, что дополнительный состав назначен на ограниченный период и его курсирование носит экспериментальный характер.

