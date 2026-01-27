Новий графік руху поїздів у Львівській області діє в певні дати січня та лютого і забезпечує сполучення з населеними пунктами Волині та Рівненщини, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Рокитнівської селищної ради, новий графік руху поїздів у Львівській області означає призначення додаткового складу зі сполученням Львів - Рокитне-Волинське - Львів.

У повідомленні зазначається, що регіональний пасажирський склад №850/851 у січні та лютому зʼєднує Львів із низкою громад Волині та Рівненщини, що дає змогу мешканцям цих регіонів зручніше планувати поїздки без пересадок.

Новий графік руху поїздів у Львівській області означає, що додатковий рейс їздить у такі дати: 28, 30 та 31 січня, а також 2, 3, 5, 6, 8 і 9 лютого.

Згідно з оприлюдненим розкладом, №850 вирушає зі Львова о 07:23 та прибуває до Рокитного-Волинського о 14:17. У зворотному напрямку експрес №851 відправляється з Рокитного-Волинського о 15:11 та доїжджає до Львова о 22:00.

Такий розклад дозволяє пасажирам здійснювати поїздки протягом одного дня, не змінюючи кілька видів транспорту.

Під час курсування додатковий пасажирський склад здійснює зупинки на станціях Томашгород, Клесів, Сарни, Антонівка, Рафалівка, Чарторийськ, Маневичі, Повурськ, Ковель, Турійськ, Володимир, Іваничі, Сокаль, Шептицький, Соснівка, Добротвір та Підзамче.

Таким чином, електропоїзд охоплює не лише обласний центр, а й значну кількість менших населених пунктів, для яких залізничне сполучення має особливе значення.

В "Укрзалізниці" наголошують, що додатковий склад призначено на обмежений період і його курсування має експериментальний характер.

