Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области можно получить в нескольких фондах и волонтерских центрах, работающих с разными категориями населения, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области направлены, прежде всего, на семьи с детьми и людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В частности, поддержку оказывает БУ БФ "Каритас Львов УГКЦ". Организация принимает обращение от внутренне перемещенных лиц и оказывает необходимую помощь. Для уточнения деталей необходимо звонить по телефону +380673414688.

Гуманитарная помощь

Еще одним центром является Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов". Здесь помощь оказывают практически всем слоям населения.

Среди тех, кто может обратиться, есть дети, пожилые люди, женщины, внутренне перемещенные лица, малоимущие и многодетные семьи.

Подробную информацию об условиях получения поддержки можно узнать по телефонам +380965097557 и +380322767637.

Работает в регионе и Центр волонтерства "Корпорация добрых дел". Здесь помогают людям, которые действительно в этом нуждаются. Обращаться советуют предварительно по телефону +380502596970 или +380630718146. И

информацию можно найти на странице организации в сети Facebook. Поддержку могут получить дети, пожилые люди, женщины, переселенцы и малоимущие семьи.

Кроме того, действует Благотворительный Фонд "Анны Марии". В фонде оказывают помощь людям, которые находятся в сложном положении. Для обращения необходимо звонить по телефону +380989159140.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области остаются доступными через ряд благотворительных фондов и волонтерских центров.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.