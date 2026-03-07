Во Львовской области продолжают предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров через благотворительные и общественные организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области можно получить в нескольких фондах и волонтерских центрах, работающих с разными категориями населения, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области направлены, прежде всего, на семьи с детьми и людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В частности, поддержку оказывает БУ БФ "Каритас Львов УГКЦ". Организация принимает обращение от внутренне перемещенных лиц и оказывает необходимую помощь. Для уточнения деталей необходимо звонить по телефону +380673414688.

Еще одним центром является Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов". Здесь помощь оказывают практически всем слоям населения.

Среди тех, кто может обратиться, есть дети, пожилые люди, женщины, внутренне перемещенные лица, малоимущие и многодетные семьи.

Подробную информацию об условиях получения поддержки можно узнать по телефонам +380965097557 и +380322767637.

Работает в регионе и Центр волонтерства "Корпорация добрых дел". Здесь помогают людям, которые действительно в этом нуждаются. Обращаться советуют предварительно по телефону +380502596970 или +380630718146. И

информацию можно найти на странице организации в сети Facebook. Поддержку могут получить дети, пожилые люди, женщины, переселенцы и малоимущие семьи.

Кроме того, действует Благотворительный Фонд "Анны Марии". В фонде оказывают помощь людям, которые находятся в сложном положении. Для обращения необходимо звонить по телефону +380989159140.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области остаются доступными через ряд благотворительных фондов и волонтерских центров.

