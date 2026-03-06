С начала марта введен новый график движения поездов из Киева, такие корректировки связаны с оптимизацией пассажирских перевозок.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" ввела новый график движения поездов из Киева, изменения затронули популярные экспрессы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

С начала марта введен новый график движения поездов из Киева. Часть рейсов теперь курсирует только по будням — с понедельника по пятницу, тогда как раньше они выполнялись каждый день. Такие корректировки связаны с обновлением графика движения и оптимизацией пассажирских перевозок.

Пассажирам советуют заранее проверять расписание перед поездкой, особенно если планируется поездка в выходные дни. Для большинства рейсов предусмотрены альтернативные составы, которые могут заменить отмененные в субботу и воскресенье.

В частности, изменения касаются таких пригородных маршрутов:

Поезд №6920 из Киева-Волынского в Нижин теперь курсирует только в будни. В качестве альтернативы доступен №6918 Киев-Волынский – Нежин.

Поезд №6028 Фастов-1 – Киев-Пассаж. также осуществляет перевозку только с понедельника по пятницу. Пассажиры могут воспользоваться альтернативным рейсом №6026 Фастов-1 – Киев-Пассажирский.

Поезд №6926 Киев-Пассажирский – Нежин работает по будням. Вместо него можно выбрать рейсы в Нижин №6924 из Киев-Пассажирского или с №6928 Киев-Волынского.

Экспресс №6009 Киев-Пассаж. – Фастов-1 также переведен в будний режим. Вместо него доступны альтернативные рейсы №6007 Киев-Пассажирский – Фастов-1 и №6011/6205 Киев-Пассаж. – Фастов-1 – Казатин.

Экспресс №6901 Носовка – Киев-Волынский также переведен на будний график движения. Альтернативой для пассажиров станет №6903 Нижын – Киев-Волынський.

№6911 Нижын – Киев-Пассажирский курсирует только в рабочие дни. В случае необходимости можно воспользоваться №6909 в Киев-Волынский.

