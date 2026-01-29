Аренда квартир во Львове в начале 2026 демонстрирует широкий выбор вариантов для студентов, семей и фрилансеров.

Средняя стоимость аренды квартир во Львове по состоянию на 28 января 2026 составляет 22 636 грн, свидетельствует о стабильном рынке жилья, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте m2bomber .

Самые популярные объекты – одно- и двухкомнатные квартиры, а спрос концентрируется в центральных районах и имеющих развитую инфраструктуру.

В разных частях города средняя цена аренды выглядит так: Галицкий район – 24 864 грн, Франковский – 21 975, Сыховский – 20 466, Лычаковский – 20 239, Железнодорожный – 18 500, Шевченковский – 16 250. Такая разница коммерческие центры.

По типам жилья наиболее распространенными остаются одно- и двухкомнатные квартиры. Медианная цена однокомнатного жилья – 10 800 гривен, двухкомнатного – 21 600, а трехкомнатного – 32 400.

Среди актуальных предложений из ЛУН можно выделить:

16 000 грн – трехкомнатная квартира на ул. Симона Петлюры, 39, площадь 57 м², 2-й этаж из 5. Квартира с ремонтом в хрущевке, оборудована холодильником, газовой плитой, стиральной машиной, микроволновкой. Централизованное отопление, постоянная подача холодной и горячей воды. Рядом детсад, школа, АТБ и ТЦ «Садовый».

– трехкомнатная квартира на ул. Симона Петлюры, 39, площадь 57 м², 2-й этаж из 5. Квартира с ремонтом в хрущевке, оборудована холодильником, газовой плитой, стиральной машиной, микроволновкой. Централизованное отопление, постоянная подача холодной и горячей воды. Рядом детсад, школа, АТБ и ТЦ «Садовый». 21 640 грн – однокомнатная квартира на ул. Тернопольской, 21е, 46 м², 5-й этаж из 10. ЖК «Мальвы», дизайнерский ремонт, большая кухня-студия, мебель и бытовая техника. Можно арендовать паркоместо за дополнительную плату. Без животных, долгосрочная аренда.

– однокомнатная квартира на ул. Тернопольской, 21е, 46 м², 5-й этаж из 10. ЖК «Мальвы», дизайнерский ремонт, большая кухня-студия, мебель и бытовая техника. Можно арендовать паркоместо за дополнительную плату. Без животных, долгосрочная аренда. 23 804 грн – однокомнатный лофт по ул. Зеленая, 204а, 45 м², 9-й этаж. ЖК Avalon Zelena Street, индустриальный стиль, автономное отопление, мощный кондиционер, бесперебойный интернет. Помещение оборудовано рабочим местом для фрилансеров и IT-специалистов.

Эксперты советуют арендаторам учитывать планировку, состояние квартиры и транспортную доступность. Многие объекты предлагают полностью меблированное жилье с техникой, что делает долгосрочное проживание более комфортным.

Таким образом, аренда квартир во Львове в начале 2026 демонстрирует широкий выбор вариантов для студентов, семей и фрилансеров, а рынок остается стабильным с умеренными колебаниями цен.

