Середня вартість оренди квартир у Львові станом на 28 січня 2026 року становить 22 636 грн, свідчить про стабільний ринок житла, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті m2bomber.

Найпопулярніші об’єкти – одно- та двокімнатні квартири, а попит концентрується в центральних районах та тих, що мають розвинену інфраструктуру.

У різних частинах міста середня ціна оренди виглядає так: Галицький район – 24 864 грн, Франківський – 21 975, Сихівський – 20 466, Личаківський – 20 239, Залізничний – 18 500, Шевченківський – 16 250. Така різниця обумовлена транспортною доступністю, близькістю до навчальних закладів і комерційних центрів.

За типами житла найпоширенішими залишаються одно- та двокімнатні квартири. Медіанна ціна однокімнатного житла – 10 800 гривень, двокімнатного – 21 600, а трикімнатного – 32 400.

Серед актуальних пропозицій з ЛУН можна виділити:

16 000 грн – трикімнатна квартира на вул. Симона Петлюри, 39, площа 57 м², 2-й поверх з 5. Квартира з ремонтом у хрущівці, обладнана холодильником, газовою плитою, пральною машиною, мікрохвильовкою. Централізоване опалення, постійна подача гарячої та холодної води. Поруч дитсадок, школа, АТБ та ТЦ «Садовий».

21 640 грн – однокімнатна квартира на вул. Тернопільській, 21є, 46 м², 5-й поверх із 10. ЖК «Мальви», дизайнерський ремонт, велика кухня-студія, меблі та побутова техніка. Можна орендувати паркомісце за додаткову плату. Без тварин, довгострокова оренда.

– однокімнатна квартира на вул. Тернопільській, 21є, 46 м², 5-й поверх із 10. ЖК «Мальви», дизайнерський ремонт, велика кухня-студія, меблі та побутова техніка. Можна орендувати паркомісце за додаткову плату. Без тварин, довгострокова оренда. 23 804 грн – однокімнатний лофт на вул. Зелена, 204а, 45 м², 9-й поверх. ЖК Avalon Zelena Street, індустріальний стиль, автономне опалення, потужний кондиціонер, безперебійний інтернет. Приміщення обладнане робочим місцем для фрілансерів та IT-спеціалістів.

Експерти радять орендарям враховувати планування, стан квартири та транспортну доступність. Багато об’єктів пропонують повністю мебльоване житло з технікою, що робить довгострокове проживання більш комфортним.

Таким чином, оренда квартир у Львові на початку 2026 року демонструє широкий вибір варіантів для студентів, сімей і фрілансерів, а ринок залишається стабільним із помірними коливаннями цін.

