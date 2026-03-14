Доплаты для пенсионеров в Киевской области начали начисляться в соответствии с изменениями закона "О Госбюджете-2026", сообщает Politeka.

Размер надбавки для пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи, увеличился до 1 038 грн. Повышение стало возможным из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан до 2595 грн.

По сравнению с прошлым годом, поддержка выросла на 93,6 грн, что позволяет частично покрыть расходы на ежедневную жизнь и уход.

Право на получение доплаты имеют пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в регулярном уходе за медицинскими показаниями и не имеющие трудоспособных родственников для обеспечения потребностей.

Также прибавка доступна тем, кто не получает пенсию по инвалидности и не имеет других социальных выплат. Важно, что доплаты пенсионерам в Киевской области назначаются только после прохождения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).

Для оформления помощи следует обратиться в медицинское учреждение, получить заключение ЛКК и подать заявление в органы Пенсионного фонда вместе с пакетом документов.

Также следует отметить, что среди необходимых бумаг: паспорт гражданина, идентификационный код, медицинское заключение о необходимости ухода и подтверждения отсутствия других выплат по инвалидности. После проверки информации, Пенсионный фонд назначает соответствующую сумму.

Специалисты советуют готовить документы раньше времени и уточнять график работы ЛКК, чтобы ускорить процесс начисления надбавки. Это особенно актуально для живущих самостоятельно и не может получить помощь от родственников.

