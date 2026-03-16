В Кировоградской области 17 марта временные отключения света намечены только в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Жителям области рекомендуют заранее ознакомиться с перечнем населённых пунктов, где будут действовать графики отключения света в Кировоградской области на 17 марта. Это поможет учесть возможные перебои с электроснабжением при планировании ежедневных дел и избежать лишних бытовых неудобств.

С 9 до 17 часов будут отключения в селе Федоривка, однако обесточения коснутся только отдельных улиц:

Берегова — №2–3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 12, 14, 14А, 16, 18, 20

Железняка — №2–3, 5–10, 10А, 11–13, 13А, 14–17, 17А, 18–19, 21–26, 28–29, 29А, 30–32, 34–37, 39–40, 44, 50, 52

Ивана Бородкина — №1–7, 7А, 8–11, 13, 15–17, 17а, 18

Кравчука — №1–2, 4–16, 16А, 17, 19а, 20–21, 23–24, 26–27, 30, 32–35, 37–38, 42–54, 57–60, 62, 64, 66, 68, 80, 84, 88, 90, 92, 96, 98

Кукала — №1–3, 3А, 4–6, 8–10, 12–15, 17–21, 23–26, 28, 30, 32, 34, 38

Лисова — №2, 4–18, 20–21

Степова — №1, 3–4, 7–8, 10–19, 21

Стратиенка — №1–5, 7–9, 11, 13, 15

Хутирська — №1–2, 4, 4а, 5, 5а, 8–14, 14а, 17–21

Шевченка — №2–7, 9–12, 14–15, 17–19, 20А, 21–37

Шпаченка — №1–5, 5а, 6–11, 13–14, 16–19, 21–27, 29, 29а, 29Б, 30–31, 31а, 32–37, 37А, 37Б, 38–40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 41–54, 56–58, 60, 62–67

Также с 9 до 17 часов электричество исчезнет в селе Степове. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Зоряна — №1–7, 7А, 8, 8А, 9–14, 16, 18–20

Квиткова — №1–22, 24, 26, 28, 30, 32

Кильцева — №1, 3–4, 6

Молодижна — №3–8, 10–15, 17–40

Набережна — №1, 3, 5

Прыозерна — №1, 4, 7–8, 14

Садова — №1–10, 10А, 11, 13, 15–32, 34, 36

Центральна — №2–3, 5

Кроме этого, с 9 до 17 часов будут обесточены улицы в селе Иванивка. Обесточенными будут следующие адреса:

Анатолия Бузуляка — №1, 3–5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37

Вышнева — №1, 1А, 3, 5, 7–9, 11–17, 19, 23, 26–27, 27А, 28–29, 31–35, 37, 39, 41, 43, 45–46, 48–49, 51, 53–57, 59, 61–62, 69–71, 73, 77, 79–80, 84, 92, 96, 100, 106, 108, 112, 114, 122, 136

Космонавтив — №2–5, 7–9, 11а, 15, 17, 19, 23, 27а, 28–30

Мыру — №1–13, 15–25, 25б, 26–28, 28а, 29–34, 34а, 35–37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40–41, 41А, 42–43, 43А, 44, 47–49, 49А, 50–53, 55–57, 59, 61, 63

Половченка — №1а, 1б, 4, 12, 14–15, 26, 34

Садова — №4, 6, 12, 18, 22, 24, 32, 36

С 9 до 17 часов свет исчезнет в селе Мыколаивськи Сады. Электричество пропадет в домах на улицах:

Вышнева — №2, 4–6, 8, 8А, 9, 9А, 10, 12–16, 18–20, 23–25, 26А, 28, 28А, 30, 32, 32А, 32Б, 33–34, 34А, 36, 38

Зелена — №4, 7, 11, 15, 17, 27, 29

Набережна — №5, 7, 9, 9А, 11

Садова — №1–2, 4–6, 8–10, 12, 14, 18, 20.

