Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновляется с начала января 2026, о чем сообщает Politeka.

Волонтерский центр «Гостиная хата» объявил старт нового сезона проекта «Еда Жизни». Инициатива предусматривает ежедневную выдачу горячих обедов и теплых напитков людям, оказавшимся в сложных условиях. Раздача производится в 12:30 по адресу Водопроводная, 13.

Программа направлена ​​на пожилых жителей города, а также на переселенцев и внутренне перемещенных лиц. Организаторы просят горожан распространять информацию среди тех, кому поддержка необходима больше всего.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе не ограничивается питанием. Людям предлагают общение, базовые консультации и постоянное внимание к социальным потребностям.

Проект действует на регулярной основе и помогает участникам сохранять здоровье, поддерживать контакт с обществом и чувствовать заботу в непростое время.

В городе проинформировали и о еще одном формате поддержки для людей преклонных лет, которые из-за нехватки средств оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Инициатива охватывает предоставление готовых блюд и базовое социальное сопровождение.

С момента запуска проекта осуществили 483 индивидуальных доставки горячих обедов. Наборы передают непосредственно в дома одиноких граждан, пенсионеров и семей с детьми, что помогает снизить нагрузку и избегать скоплений. Каждый день такую ​​поддержку получают более 70 горожан.

В центре рекомендуют заранее узнавать расписание выдачи и имеющиеся возможности, подготовить нужные документы и следить за официальными объявлениями, чтобы помощь оставалась доступной для всех, кто в ней нуждается.

