Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновлюється з початку січня 2026 року, про що повідомляє Politeka.

Волонтерський центр «Гостинна хата» оголосив старт нового сезону проєкту «Їжа Життя». Ініціатива передбачає щоденну видачу гарячих обідів і теплих напоїв людям, які опинилися у складних умовах. Роздача відбувається о 12:30 за адресою Водопровідна, 13.

Програма спрямована на літніх мешканців міста, а також переселенців і внутрішньо переміщених осіб. Організатори просять містян поширювати інформацію серед тих, кому підтримка необхідна найбільше.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі не обмежується харчуванням. Людям пропонують спілкування, базові консультації та постійну увагу до соціальних потреб.

Проєкт діє на регулярній основі та допомагає учасникам зберігати здоров’я, підтримувати контакт із громадою й відчувати турботу у непростий час.

У місті поінформували й про ще один формат підтримки для людей поважного віку, які через нестачу коштів опинилися у складних життєвих обставинах. Ініціатива охоплює надання готових страв і базовий соціальний супровід.

З моменту запуску проєкту здійснили 483 індивідуальні доставки гарячих обідів. Набори передають безпосередньо до осель самотніх громадян, пенсіонерів та родин із дітьми, що допомагає знизити навантаження й уникати скупчень. Щодня таку підтримку отримують понад 70 містян.

У центрі рекомендують завчасно дізнаватися про розклад видачі та наявні можливості, підготувати потрібні документи й стежити за офіційними оголошеннями, аби допомога залишалася доступною для всіх, хто її потребує.

