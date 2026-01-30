Новый график движения поездов в Волынской области введен "Укрзалізницею" с целью улучшения обслуживания пассажиров и анализа пассажиропотока в этом направлении, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Фейсбук-странице Рокитновского поселкового совета, новый график движения поездов в Волынской области означает назначение дополнительного состава, который ездит через Ковель.

Речь идет о дополнительном региональном составе № 850/851 с сообщением Львов – Рокитное-Волынское – Львов, который курсирует в январе и феврале по отдельному расписанию.

Согласно обнародованным данным, в январе экспресс совершит рейсы 30 и 31 числа, а в феврале курсирование запланировано на 2, 3, 5, 6, 8 и 9 числа. № 850 отправляется из Львова в 07:23 и прибывает в Ракитно-Волынский в 14:17.

На маршруте предусмотрены остановки, в частности, на станциях Пидзамче, Дубляны Львовские, Сокаль, Шептицкий, Ковель, Сарны и Томашгород, а также на других промежуточных пунктах.

В обратном направлении № 851 отправляется из Ракитного Волынского в 15:11 и прибывает во Львов в 22:00. Во время этого рейса состав останавливается в Томашгороде, Сарнах, Ковеле, Шептицком, Сокале, Дублянах Львовских и на станции Пидзамче.

Новый график движения поездов в Волынской области предусматривает, что из Ковеля во Львов экспресс отправляется в 18:33, тогда как в направлении из Львова в Ракитно-Волынское прибытие в Ковель запланировано на 10:54 утра.

Стоимость проезда по этому маршруту также уже известна пассажирам. Цена билета во Львов составляет 171 гривна, а проезд в Ракитно-Волынский стоит 170 гривен.

В "Укрзалізниці" отмечают, что назначение дополнительного рейса носит временный характер и позволит оценить реальный спрос на перевозку между регионами.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области: что именно дорожает и насколько