Новий графік руху поїздів у Волинській області запроваджений "Укрзалізницею" з метою покращення обслуговування пасажирів та аналізу пасажиропотоку на цьому напрямку, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Рокитнівської селищної ради, новий графік руху поїздів у Волинській області означає призначення додаткового складу, який їздить через Ковель.

Йдеться про додатковий регіональний склад № 850/851 зі сполученням Львів - Рокитне-Волинське - Львів, який курсує у січні та лютому за окремим розкладом.

Згідно з оприлюдненими даними, у січні експрес здійснить рейси 30 та 31 числа, а у лютому курсування заплановане на 2, 3, 5, 6, 8 та 9 числа. № 850 вирушає зі Львова о 07:23 та прибуває до Рокитного-Волинського о 14:17.

На маршруті передбачені зупинки, зокрема на станціях Підзамче, Дубляни Львівські, Сокаль, Шептицький, Ковель, Сарни та Томашгород, а також на інших проміжних пунктах.

У зворотному напрямку № 851 відправляється з Рокитного Волинського о 15:11 та прибуває до Львова о 22:00. Під час цього рейсу склад зупиняється у Томашгороді, Сарнах, Ковелі, Шептицькому, Сокалі, Дублянах Львівських та на станції Підзамче.

Новий графік руху поїздів у Волинській області передбачає, що з Ковеля до Львова експрес відправляється о 18:33, тоді як у напрямку зі Львова до Рокитного-Волинського прибуття до Ковеля заплановане на 10:54 ранку.

Вартість проїзду за цим маршрутом також уже відома пасажирам. Ціна квитка до Львова становить 171 гривня, а проїзд до Рокитного-Волинського коштує 170 гривень.

В "Укрзалізниці" наголошують, що призначення додаткового рейсу має тимчасовий характер та дасть змогу оцінити реальний попит на перевезення між регіонами.

