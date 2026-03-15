График отключения газа в неделю с 16 по 22 марта в Николаевской области касается только указанных населенных пунктов.

График отключения газа на неделю с 16 по 22 марта в Николаевской области был обнародован из-за плановых работ по подготовке системы к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, пишет Politeka.net.

Информацию об этом для жителей обнародовал Еланецкий поссовет.

Временные приостановки коснутся трех сел Еланецкого общества: Братолюбовка, Нововасиловка и Малодворянка.

Отключение начнется 16 марта, а возобновление подачи газа запланировано на 18–19 марта. Жителям советуют до сих пор перекрыть краны перед всеми приборами и обеспечить доступ специалистам для безопасного возобновления поставок.

Абонентам подчеркивают: все работники Николаевского филиала имеют служебные удостоверения и соблюдают технические нормы. Планирование потребления газа при отключении поможет избежать аварийных ситуаций и минимизировать дискомфорт.

Местным жителям рекомендуется подготовить дополнительные источники тепла и запасы воды для бытовых нужд. Также полезно проверить работу газовых приборов, чтобы обеспечить безопасное возобновление подачи. График отключения газа на неделю с 16 по 22 марта в Николаевской области касается только указанных сел, другие населенные пункты будут работать в обычном режиме.

Также стоит заметить, что жителям будет полезно заранее спланировать использование газа на время отключения, например, приготовить пищу вперед или использовать электроприборы. Также следует проверить наличие огнетушителя и соблюдать правила безопасности при использовании альтернативных источников отопления.

