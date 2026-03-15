В понедельник, 16 марта 2026 года, в некоторых населенных пунктах Харьковской области будут применяться дополнительные графики отключения света.

В связи с плановыми работами в электросетях в Харьковской области 16 марта 2026 года, кроме почасовых, будут действовать также локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света в понедельник, 16 марта, коснутся Зачепиловской поселковой территориальной общины в Харьковской области. Как сообщают на официальной странице общины, обесточения с 8:00 до 17:00 будут проходить в следующих населенных пунктах:

Бердянка (для некоторых домов по ул. Центральная);

Нагорное (ул. Заречная, Покровская, Харьковская, Апрельская, Вокзальная);

Скалоновка (Вишневая, Новая, Речная);

Залинейное (Лиманская).

В поселке Зачепиловка, как сообщает Politeka, ограничения электроснабжения будут действовать также с 8 до 17 часов для домов по следующим адресам:

ул. Гостеприимная, 22, 24, 27, 29-31, 32А, 33, 35, 36А, 40-48, 53, 55, 57;

Днепровская, 3, 4, 7-16, 19, 21, 23, 25, 25А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

Некрасова, 29, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70;

Парковая, 40, 42, 44, 46, 48, 81, 83, 85, 87, 89, 91;

Полтавская, 1, 2, 5-21, 23, 24, 28, 34;

Садовая, 82, 84-87, 87А, 88, 90-118, 120-122, 124-139, 139А, 140-142, 144-147, 149, 151, 154, 156, 15 166-169, 171, 175, 175А, 179, 181, 181А, 183, 185, 187, 189, 191;

Слобожанская, 1-4, 4А, 5, 6, 8-15, 17-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

Хлеборобская, 1-6, 8, 10-25, 28, 29, 30А, 31-33, 33А, 35-40, 40А, 40Б, 41, 42, 43А, 44, 45, 46А, 47, 58-6 70-74, 76-87, 89-108, 110;

частично переулки Виноградный, Славянский, Сосновый, Травяной.

О других графиках отключения света в регионе и 16 марта 2026 года облэнерго может сообщить позже, следите за официальными сообщениями на страницах компании и своей территориальной общины.

