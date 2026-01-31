Дефицит продуктов в Полтавской области остается контролируемым, но рынку придется адаптироваться к росту цен на популярные плоды.

Дефицит продуктов в Полтавской области пока не критичен, но цены на яблоки растут, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Полтавской области пока не обостряется, однако потребители уже испытывают удорожание яблок. В Украине и Польше запасы плодов в хранилищах убывают, а высокий экспортный спрос подталкивает цены вверх.

Аналитики объясняют, что из-за потерь урожая от заморозков и сложных условий хранения предложение качественного плода остается ограниченным. Это заставляет рынок быстро адаптироваться к новым ценовым максимумам, особенно для плодов премиального качества.

Дополнительным фактором подорожания в Украине удары по энергетической инфраструктуре. Использование дизель-генераторов для работы холодильников значительно увеличивает себестоимость продукции, отмечают эксперты.

Ситуация в Европе также отличается: большие объемы в Нидерландах и Бельгии сдерживают цены, в то время как восточноевропейские страны испытывают дефицит. Польские фермеры после праздников ограничены в запасах, что дополнительно увеличивает стоимость яблок на рынке.

Ожидается, что в феврале ценовое давление усилится из-за сокращения запасов в США и логистических проблем в портах. Операторы рынка рекомендуют иметь собственные каналы сбыта: промышленные яблоки остаются доступными, а премиальные плоды продолжают дорожать.

Таким образом дефицит продуктов в Полтавской области остается контролируемым, но рынку придется приспосабливаться к росту цен на популярные плоды.

Жителям региона советуют планировать закупки заранее и обращать внимание на качество продукции при покупке.

