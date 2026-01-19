Работа для пенсионеров в Полтаве предлагает разные возможности для тех, кто хочет оставаться активным и иметь стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Полтаве предлагается в сфере логистики и складов, сообщает Politeka.

Как видим с сайта work.ua, на предприятиях региона открыты вакансии грузчиков, водителей-экспедиторов и кладовщиков, где пенсионеры могут работать как на дневных сменах, так и по скользящему графику.

К примеру, работа на электротележке в селе Мартусовка возле Полтавы обеспечивает средний заработок от 35 600 до 39 300 грн в месяц.

Работники взаимодействуют со сканером и передвигают товары по составу, причем опыт не обязателен. Компания предоставляет бесплатное проживание, обеды, спецодежду, комнату отдыха с теннисом и Xbox, а также корпоративный транспорт для комфортного доезда в локацию.

Еще одним вариантом работы для пенсионеров в Полтаве является водитель-экспедитор категории В в компании Alviva Group. Сотрудники перевозят хлеб и хлебобулочные изделия между торговыми точками, пользуясь автомобилями ГАЗ-3302.

Заработная плата в этой должности составляет 24 000–30 000 грн. Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, полный социальный пакет и возможность покинуть автомобиль дома. Для работников предоставляется пропуск на время комендантского часа.

Кроме того, работодатели ищут кладовщиков. Компания «Байса С.С., ФЛП» предлагает зарплату от 22 000 до 30 000 грн и удобный график. Работники отвечают за прием и отправку товаров, ведение учета и поддержание порядка на складе.

Важным требованием является ответственность и внимание к деталям. Так что, как видим, вариантов достаточное количество. Каждый может выбрать себе то, что ему больше по душе.

