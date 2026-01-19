В рамках инициативы предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве, средства личной гигиены, а также одежда в зависимости от возможностей организаторов.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве можно получить, если переселенцы зарегистрируются по определенному порядку, сообщает Politeka.net.

Информацию подтверждает Телеграмм-канал "Социальный Центр Украины". По его данным, в городе стартует 14 поток программы поддержки внутренне перемещенных лиц. Инициатива призвана обеспечить не только материальную помощь, но и создать безопасное пространство для общения, психологической поддержки и интеграции переселенцев в общину.

Программа предусматривает регулярные встречи, в ходе которых участники могут получить моральную поддержку, советы социальных работников и необходимые ресурсы. В рамках инициативы предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве, средства личной гигиены, а также одежда в зависимости от возможностей организаторов.

Участие доступно только для новых участников, ранее не участвовавших в предыдущих потоках программы. Встречи продолжаются около часа, проходят в дружеской атмосфере с чаем и общением. После каждого занятия осуществляется выдача наборов.

Регулярное присутствие обязательно. Пропуск двух встреч подряд без уважительной причины может привести к исключению из программы. Формат предусматривает участие только совершеннолетних в возрасте от 18 лет.

Начало нового потока запланировано на 20 января 2026 года. Для участия нужно зарегистрироваться по специальной ссылке, заполнить анкету и дождаться подтверждения. Встречи будут проходить по адресу: проспект Мира, 24. Организаторы просят приходить вовремя, поскольку у каждой группы есть модератор, который координирует процесс общения и выдачу помощи.

Специалисты советуют переселенцам заранее готовить документы, чтобы процесс получения помощи прошел быстро и без задержек.

